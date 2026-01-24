Рейтинг@Mail.ru
В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 24.01.2026
В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу
В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги в седьмой раз за субботу звучит в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2026
киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги в седьмой раз за субботу звучит в Киеве

Флаг Украины
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги в седьмой раз за субботу звучит в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве начала звучать в 20.40 мск.
До этого в субботу тревогу в Киеве объявляли уже шесть раз.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Более 1,2 миллиона абонентов в Киеве и Чернигове остались без света
