https://ria.ru/20260124/kiev-2070107096.html
В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу
В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2026
В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги в седьмой раз за субботу звучит в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T20:57:00+03:00
2026-01-24T20:57:00+03:00
2026-01-24T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
https://ria.ru/20260124/kiev-2070049692.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги в седьмой раз за субботу звучит в Киеве