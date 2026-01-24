https://ria.ru/20260124/kiev-2070102408.html
В Херсонской области обвинили Киев в терроризме из-за обстрелов
В Херсонской области обвинили Киев в терроризме из-за обстрелов - РИА Новости, 24.01.2026
В Херсонской области обвинили Киев в терроризме из-за обстрелов
Ударами по машине скорой помощи и по больнице в Херсонской области киевский режим снова продемонстрировал свою террористическую и человеконенавистническую суть
херсонская область
ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Ударами по машине скорой помощи и по больнице в Херсонской области киевский режим снова продемонстрировал свою террористическую и человеконенавистническую суть, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
сообщил, что ВСУ
атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находились три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
"К сожалению, уже ежедневно фиксируются факты обстрелов медицинских учреждений области или атаки на санитарный транспорт Херсонской области со стороны боевиков киевского режима. На днях был поражен автомобиль, на котором на помощь мирным жителям области, нуждавшимся в медицинской помощи, следовали трое сотрудников Алешкинской центральной районной больницы, сегодня в районе трех часов дня было обстреляно здание Каховской больницы. Такие факты в очередной раз подчеркивают террористическую суть киевского режима и его человеконенавистническую роль", - сказал зампред правительства Херсонской области.
Чиновник отметил, что даже под угрозой гибели, врачи продолжают нести службу в области.
"Тем не менее, несмотря на гибель и ранения медицинских работников, повреждение и уничтожение материальной базы медицинских организаций, медики не оставляют свой пост и даже под угрозой жизни и здоровью продолжают оказывать помощь жителям Херсонской области, в том числе, работать в 15-километровой прифронтовой зоне", - заключил Черевко.