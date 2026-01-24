Рейтинг@Mail.ru
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/kiev-2070081361.html
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2026
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги в шестой раз за субботу звучит в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:46:00+03:00
2026-01-24T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3782038aeb7a3b9c8bdf2a09399944bb.jpg
https://ria.ru/20260124/kiev-2070043207.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69dbfaf8ebe4b9d774b17eea5529e165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве шестой раз за субботу звучит сигнал воздушной тревоги

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги в шестой раз за субботу звучит в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве начала звучать в 16.37 мск.
До этого в субботу тревогу в Киеве объявляли уже пять раз.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Киеве почти шесть тысяч домов остались без отопления
Вчера, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала