Более 1,2 миллиона абонентов в Киеве и Чернигове остались без света

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Более 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без света, сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"В Киеве свыше 800 тысяч абонентов — без электрики. <...> В Чернигове — без света более 400 тысяч", — написал он в Telegram-канале.
По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, отопления лишились почти шесть тысяч домов в городе.
Телеканал ТСН также сообщил о введении аварийных графиков отключения света в Житомирской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
В октябре прошлого года на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.
Без электричества из-за длительных аварийных отключений на протяжении многих дней, в частности, остаются жители Киева. Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. По информации энергетической компании ДТЭК, жители столицы получают свет в течение трех часов и около десяти проводят без него.