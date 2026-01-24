Рейтинг@Mail.ru
Более 1,2 миллиона абонентов в Киеве и Чернигове остались без света
11:45 24.01.2026 (обновлено: 12:24 24.01.2026)
Более 1,2 миллиона абонентов в Киеве и Чернигове остались без света
Более 1,2 миллиона абонентов в Киеве и Чернигове остались без света - РИА Новости, 24.01.2026
Более 1,2 миллиона абонентов в Киеве и Чернигове остались без света
Более 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без света, сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. РИА Новости, 24.01.2026
Более 1,2 миллиона абонентов в Киеве и Чернигове остались без света

Кулеба: более 1,2 млн потребителей в Киеве и Чернигове остались без света

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Более 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без света, сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"В Киеве свыше 800 тысяч абонентов — без электрики. <...> В Чернигове — без света более 400 тысяч", — написал он в Telegram-канале.

Обстановка в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
МВД Украины призвало граждан подготовиться к возможному отъезду
23 января, 00:39
По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, отопления лишились почти шесть тысяч домов в городе.
Телеканал ТСН также сообщил о введении аварийных графиков отключения света в Житомирской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Глава МВФ советует украинцам рычать по утрам - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам
20 января, 15:45
В октябре прошлого года на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.
Без электричества из-за длительных аварийных отключений на протяжении многих дней, в частности, остаются жители Киева. Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. По информации энергетической компании ДТЭК, жители столицы получают свет в течение трех часов и около десяти проводят без него.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
Вчера, 08:00
 
