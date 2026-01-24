В Киеве почти шесть тысяч домов остались без отопления

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Почти шесть тысяч домов в Киеве остались без отопления, сообщил в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Вследствие... повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6000 домов без отопления", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Также Кличко добавил, что есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.
Киевский мэр Кличко уже трижды за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.