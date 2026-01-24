В Киеве почти шесть тысяч домов остались без отопления

"Вследствие... повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6000 домов без отопления", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Киевский мэр Кличко уже трижды за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.