В Киеве почти шесть тысяч домов остались без отопления - РИА Новости, 24.01.2026
10:36 24.01.2026
В Киеве почти шесть тысяч домов остались без отопления
В Киеве почти шесть тысяч домов остались без отопления
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
виталий кличко
денис шмыгаль
дтэк
в мире, украина, киев, виталий кличко, денис шмыгаль, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, ДТЭК
© REUTERS / Valentyn OgirenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Почти шесть тысяч домов в Киеве остались без отопления, сообщил в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Вследствие... повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6000 домов без отопления", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Также Кличко добавил, что есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.
Киевский мэр Кличко уже трижды за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
