На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко - РИА Новости, 24.01.2026
06:01 24.01.2026
На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко
На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко - РИА Новости, 24.01.2026
На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко
Перебои с отоплением и водоснабжением начались на левом берегу Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T06:01:00+03:00
2026-01-24T06:01:00+03:00
2026
На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко

Кличко: на левом берегу Киева начались перебои с отоплением и водоснабжением

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Перебои с отоплением и водоснабжением начались на левом берегу Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Киевский мэр уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Кличко, в свою очередь, заявлял о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения. Шмыгаль также позднее пожаловался, что 22 января стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
