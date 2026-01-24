https://ria.ru/20260124/kiev-2070018841.html
На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко
На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко
Перебои с отоплением и водоснабжением начались на левом берегу Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 24.01.2026
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Перебои с отоплением и водоснабжением начались на левом берегу Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением", - написал Кличко
в своем Telegram-канале.
Киевский мэр уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев
фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.
Премьер Украины Денис Шмыгаль
16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК
) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Кличко, в свою очередь, заявлял о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения. Шмыгаль также позднее пожаловался, что 22 января стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины.