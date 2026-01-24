Рейтинг@Mail.ru
Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/kanada-2070006127.html
Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США
Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США - РИА Новости, 24.01.2026
Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью правому активисту Джеку Пособецу назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером Соединенных Штатов на... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T02:42:00+03:00
2026-01-24T02:42:00+03:00
в мире
альберта
канада
сша
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_810b6298fbd198635aafd55341b1376a.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069366095.html
https://ria.ru/20251223/kanada-2064062880.html
альберта
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_166:0:2702:1902_1920x0_80_0_0_9d7c8c8153aa7dda6301ea63fec52699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, альберта, канада, сша, скотт бессент
В мире, Альберта, Канада, США, Скотт Бессент
Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США

Глава Минфина США Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью правому активисту Джеку Пособецу назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером Соединенных Штатов на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады.
В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Теперь инициаторам разрешено собирать подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу. Сторонники идеи отделения утверждают, что эта территориальная единица вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Канада существует благодаря США, заявил Трамп
21 января, 17:15
"Альберта является естественным партнером США и обладает значительными природными ресурсами. Жители Альберты - очень независимые люди. Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады... Люди хотят суверенитета. Они хотят то, что есть у Соединенных Штатов", - сказал Бессент.
По данным телеканала CBC, если проведение референдума по дальнейшей судьбе Альберты все же одобрят власти, то он должен будет состояться не позже 18 октября 2027 года - дня следующих всеобщих выборов в провинции.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Альберте приняли петицию об отделении от Канады
23 декабря 2025, 12:58
 
В миреАльбертаКанадаСШАСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала