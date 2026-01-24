Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью правому активисту Джеку Пособецу назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером Соединенных Штатов на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады.

По данным телеканала CBC, если проведение референдума по дальнейшей судьбе Альберты все же одобрят власти, то он должен будет состояться не позже 18 октября 2027 года - дня следующих всеобщих выборов в провинции.