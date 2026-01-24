Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью правому активисту Джеку Пособецу назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером Соединенных Штатов на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады.
В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Теперь инициаторам разрешено собирать подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу. Сторонники идеи отделения утверждают, что эта территориальная единица вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.
"Альберта является естественным партнером США и обладает значительными природными ресурсами. Жители Альберты - очень независимые люди. Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады... Люди хотят суверенитета. Они хотят то, что есть у Соединенных Штатов", - сказал Бессент.
По данным телеканала CBC, если проведение референдума по дальнейшей судьбе Альберты все же одобрят власти, то он должен будет состояться не позже 18 октября 2027 года - дня следующих всеобщих выборов в провинции.
