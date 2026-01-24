Рейтинг@Mail.ru
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже - РИА Новости, 24.01.2026
17:26 24.01.2026
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже - РИА Новости, 24.01.2026
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже
Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже, передает корреспондент РИА Новости.
в мире
россия
андрей гнатов
сша
украина
рустем умеров
кирилл дмитриев
россия
сша
украина
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже

Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры по Украине в Абу-Даби в камуфляже

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными
Вчера, 17:26
Гнатов, который был в составе украинской делегации, приехал на встречу в камуфляже. Остальные члены были в гражданском. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров пришел традиционно в черной рубашке.
Накануне в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности и встреча руководителей двусторонней группы по экономическим делам - спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Присутствие США на переговорах в ОАЭ играет на руку России, считает эксперт
Вчера, 16:49
 
