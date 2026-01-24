https://ria.ru/20260124/kamuflyazh-2070086944.html
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже - РИА Новости, 24.01.2026
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже
Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:26:00+03:00
2026-01-24T17:26:00+03:00
2026-01-24T17:26:00+03:00
в мире
россия
андрей гнатов
сша
украина
рустем умеров
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1931bab24cf07edfbe24aaf2d3b25534.jpg
https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070086822.html
https://ria.ru/20260124/peregovory-2070081508.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fdba2607316d28635cb5880f8d9d45e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, андрей гнатов, сша, украина, рустем умеров, кирилл дмитриев
В мире, Россия, Андрей Гнатов, США, Украина, Рустем Умеров, Кирилл Дмитриев
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Абу-Даби в камуфляже
Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры по Украине в Абу-Даби в камуфляже