Опубликованы новые кадры с Уиткоффом в Кремле.

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опубликованы новые кадры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин в ночь с 22 на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. Переговоры прошли в представительском кабинете главы государства в Кремле. Также от США во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
На кадрах, опубликованных журналистом "России 1" Павлом Зарубиным, Уиткофф, находясь в представительском кабинете, поздоровался с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, а также поговорил со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым "на ногах".
На переговорах в Кремле, которые продолжались около четырех часов, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.