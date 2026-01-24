https://ria.ru/20260124/jakutsk-2070026394.html
В Якутске восстановили электроснабжение
Электроснабжение, нарушенное после пожара в Якутске, восстановлено, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T08:19:00+03:00
