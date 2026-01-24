Рейтинг@Mail.ru
В Якутске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/jakutsk-2070026394.html
В Якутске восстановили электроснабжение
В Якутске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.01.2026
В Якутске восстановили электроснабжение
Электроснабжение, нарушенное после пожара в Якутске, восстановлено, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T08:19:00+03:00
2026-01-24T08:19:00+03:00
происшествия
якутск
якутскэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
https://ria.ru/20260124/primore-2070021558.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, якутскэнерго
Происшествия, Якутск, ЯкутскЭнерго
В Якутске восстановили электроснабжение

В Якутске восстановили электроснабжение, нарушенное после пожара

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное после пожара в Якутске, восстановлено, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".
«
"В 12.40 персонал Центрального РЭС восстановил электроснабжение потребителей Сергеляхского шоссе 4-5 километр. Ограничения сняты", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что работы по устранению повреждения кабельных электрических сетей продолжаются.
Ранее сообщалось о том, что дома в частном секторе и медцентр в Якутске остались без света из-за пожара в частном гараже, идут восстановительные работы.
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Приморье более тысячи домов остались без света
Вчера, 06:52
 
ПроисшествияЯкутскЯкутскЭнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала