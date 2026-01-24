Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/izrail-2070116390.html
Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль
Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль - РИА Новости, 24.01.2026
Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль для встречи с израильским премьер-министром Биньямином... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T23:40:00+03:00
2026-01-24T23:40:00+03:00
в мире
израиль
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
биньямин нетаньяху
раф
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067770963_373:66:3072:1584_1920x0_80_0_0_dfcd58f53e5620ee1139f46e16f7825d.jpg
https://ria.ru/20260124/uitkoff-2070083640.html
https://ria.ru/20260124/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067770963_426:64:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9429420076c21a198ee2112ab6b963b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Биньямин Нетаньяху, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль

Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль для встречи с Нетаньяху

© REUTERS / Sarah MeyssonnierСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль для встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Axios.
"Уиткофф и Кушнер приземлились в Израиле в субботу вечером для встречи с Нетаньяху, которая, как ожидается, будет сосредоточена на вопросе погранперехода "Рафах", - говорится в публикации.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Уиткофф и Кушнер приняли участие в переговорах по Украине
Вчера, 16:57
Глава палестинского комитета технократов по управлению сектором Газа Али Шаас заявил в четверг, что КПП "Рафах" будет открыт на следующей неделе. Этот КПП является единственным переходом анклава, который до войны в секторе Газа не контролировался Израилем. КПП играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи, эвакуации раненых и перемещении гражданского населения, а также используется международными организациями для ввоза жизненно необходимых грузов. Режим его работы неоднократно приостанавливался и возобновлялся в зависимости от ситуации с безопасностью, что напрямую отражалось на гуманитарной обстановке в Газе.
План Трампа из 20 пунктов по прекращению войны в Газе предусматривал возобновление работы КПП "Рафах" еще в октябре прошлого года, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня. Издание The Times of Israel отмечает, что Израиль стремился ограничить работу КПП только выездом жителей Газы, настаивая при этом на возвращении тела последнего павшего заложника и разоружении палестинского движения ХАМАС, прежде чем полностью ввести КПП в эксплуатацию.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАСтив УиткоффДжаред КушнерБиньямин НетаньяхуРАФХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала