Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер посетят Израиль - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/izrail-2070001044.html
Уиткофф и Кушнер посетят Израиль
Уиткофф и Кушнер посетят Израиль - РИА Новости, 24.01.2026
Уиткофф и Кушнер посетят Израиль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, как ожидается, посетят Израиль для обсуждения открытия КПП... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T01:39:00+03:00
2026-01-24T01:39:00+03:00
в мире
израиль
сша
египет
стив уиткофф
джаред кушнер
дональд трамп
раф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913442837_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_98baa918a20ee9d68aa6b96b7b5aa64b.jpg
https://ria.ru/20260122/kpp-2069582449.html
https://ria.ru/20251220/gaza-2063455679.html
израиль
сша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913442837_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b50757e43bc0740d917435ab7b342309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, египет, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, раф, хамас
В мире, Израиль, США, Египет, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, РАФ, ХАМАС
Уиткофф и Кушнер посетят Израиль

Уиткофф и Кушнер посетят Израиль и обсудят открытие КПП "Рафах"

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, как ожидается, посетят Израиль для обсуждения открытия КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, сообщил израильский портал Ynet.
Глава палестинского комитета технократов по управлению сектором Газа Али Шаас заявил в четверг, что КПП "Рафах" будет открыт на следующей неделе. Этот КПП является единственным переходом анклава, который до войны в секторе Газа не контролировался Израилем. КПП играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи, эвакуации раненых и перемещении гражданского населения, а также используется международными организациями для ввоза жизненно необходимых грузов. Режим его работы неоднократно приостанавливался и возобновлялся в зависимости от ситуации с безопасностью, что напрямую отражалось на гуманитарной обстановке в Газе.
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют на следующей неделе
22 января, 14:25
"Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Израиль завтра (в субботу - ред.) и, как ожидается, встретятся с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы открытия КПП "Рафах" и начало восстановления Газы", - говорится в публикации.
По данным портала, американские посредники пытаются уговорить власти Израиля открыть КПП до возвращения из анклава тела последнего погибшего израильского заложника Рана Гвили.
План Трампа из 20 пунктов по прекращению войны в Газе предусматривал возобновление работы КПП "Рафах" еще в октябре прошлого года, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня. Издание The Times of Israel отмечает, что Израиль стремился ограничить работу КПП только выездом жителей Газы, настаивая при этом на возвращении тела последнего павшего заложника и разоружении палестинского движения ХАМАС, прежде чем полностью ввести КПП в эксплуатацию.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: Уиткофф презентовал инвесторам план по превращению Газы в курорт
20 декабря 2025, 01:42
 
В миреИзраильСШАЕгипетСтив УиткоффДжаред КушнерДональд ТрампРАФХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала