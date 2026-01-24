Рейтинг@Mail.ru
В Иране двух членов ИГ* казнили по обвинению в подрыве автобуса, пишут СМИ
17:27 24.01.2026
В Иране двух членов ИГ* казнили по обвинению в подрыве автобуса, пишут СМИ
в мире
иран
кербела (город)
исламское государство*
иран
кербела (город)
в мире, иран, кербела (город), исламское государство*
В мире, Иран, Кербела (город), Исламское государство*
В Иране двух членов ИГ* казнили по обвинению в подрыве автобуса, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 24 янв – РИА Новости. Два члена террористической группировки "Исламское государство"* были казнены в Иране по обвинению в подрыве автобуса с паломниками, в результате чего погибла полуторагодовалая девочка, множество пассажиров были ранены, сообщает агентство Mizan.
"Были повешены два террориста ИГ* Аманач Караванчи… и Арслан Шейхи, участвовавшие в заложении бомбы под автобус, следовавший по маршруту Тегеран–Илам, в результате чего погибла одна полуторагодовалая девочка, множество наших сограждан были ранены", - говорится в сообщении.
По информации агентства, летом, во время паломничества Арбаин автобус с иранскими паломниками выехал из Тегерана в направлении города Илам, расположенного недалеко от границы с Ираком. Взрыв произошел в районе города Хамадан в одноименной провинции на западе исламской республики.
Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов - проводится в память мученической гибели в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна в битве при Кербеле (нынешняя территория Ирака). С началом паломничества миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак и проводят пешее шествие в сторону Кербелы, стараясь посетить мавзолей имама Хусейна. Кульминация Арбаин в 2025 году состоялась 14 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Антиамериканское граффити на здании в Тегеране, Иран. 24 января 2026 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Иране предупредили о серьезном ответе на любую атаку
Вчера, 09:13
 
