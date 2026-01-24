В Иране двух членов ИГ* казнили по обвинению в подрыве автобуса, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 24 янв – РИА Новости. Два члена террористической группировки "Исламское государство"* были казнены в Иране по обвинению в подрыве автобуса с паломниками, в результате чего погибла полуторагодовалая девочка, множество пассажиров были ранены, сообщает агентство Mizan.
"Были повешены два террориста ИГ* Аманач Караванчи… и Арслан Шейхи, участвовавшие в заложении бомбы под автобус, следовавший по маршруту Тегеран–Илам, в результате чего погибла одна полуторагодовалая девочка, множество наших сограждан были ранены", - говорится в сообщении.
Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов - проводится в память мученической гибели в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна в битве при Кербеле (нынешняя территория Ирака). С началом паломничества миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак и проводят пешее шествие в сторону Кербелы, стараясь посетить мавзолей имама Хусейна. Кульминация Арбаин в 2025 году состоялась 14 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России