Иран укрепил ракетную оборону после 12-дневной войны с Израилем

"Количественный и качественный потенциал иранских ракетных сил возрос по сравнению с периодом навязанной нам 12-дневной войны. Приняв во внимание ее опыт, (мы укрепили и улучшили – ред.) возможности ракетной обороны страны", - приводит слова генерала агентство Tasnim.