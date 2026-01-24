Рейтинг@Mail.ru
Иран укрепил ракетную оборону после 12-дневной войны с Израилем - РИА Новости, 24.01.2026
16:19 24.01.2026
Иран укрепил ракетную оборону после 12-дневной войны с Израилем
Иран укрепил ракетную оборону после 12-дневной войны с Израилем - РИА Новости, 24.01.2026
Иран укрепил ракетную оборону после 12-дневной войны с Израилем
Ракетная оборона Ирана стала крепче по сравнению с периодом эскалации конфликта с Израилем в июне, заявил официальный представитель министерства обороны... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:19:00+03:00
2026-01-24T16:19:00+03:00
в мире
иран
израиль
катар
министерство обороны ирана
иран
израиль
катар
в мире, иран, израиль, катар, министерство обороны ирана
В мире, Иран, Израиль, Катар, Министерство обороны Ирана
Иран укрепил ракетную оборону после 12-дневной войны с Израилем

МО Ирана усилило ракетную оборону после 12-дневной войны с Израилем в июне

ТЕГЕРАН, 24 янв – РИА Новости. Ракетная оборона Ирана стала крепче по сравнению с периодом эскалации конфликта с Израилем в июне, заявил официальный представитель министерства обороны исламской республики генерал Реза Талаиник.
"Количественный и качественный потенциал иранских ракетных сил возрос по сравнению с периодом навязанной нам 12-дневной войны. Приняв во внимание ее опыт, (мы укрепили и улучшили – ред.) возможности ракетной обороны страны", - приводит слова генерала агентство Tasnim.
Антиамериканское граффити на здании в Тегеране, Иран. 24 января 2026 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Иране предупредили о серьезном ответе на любую атаку
Вчера, 09:13
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
В миреИранИзраильКатарМинистерство обороны Ирана
 
 
