В Иране предупредили о серьезном ответе на любую атаку
09:13 24.01.2026 (обновлено: 10:48 24.01.2026)
В Иране предупредили о серьезном ответе на любую атаку
В Иране предупредили о серьезном ответе на любую атаку
Ответ Тегерана на возможную агрессию будет максимально жестким, рассказал высокопоставленный иранский чиновник. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, иран, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
В Иране предупредили о серьезном ответе на любую атаку

Иран воспримет любую атаку против себя как полномасштабную войну

© REUTERS / Majid AsgaripourАнтиамериканское граффити на здании в Тегеране, Иран. 24 января 2026
Антиамериканское граффити на здании в Тегеране, Иран. 24 января 2026 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканское граффити на здании в Тегеране, Иран. 24 января 2026
НЬЮ-ЙОРК, 24 янв — РИА Новости. Ответ Тегерана на возможную агрессию будет максимально жестким, рассказал высокопоставленный иранский чиновник.
"На этот раз мы будем рассматривать любую атаку — ограниченную, неограниченную, "хирургическую", кинетическую, как бы ее ни называли — как полномасштабную войну против нас, и мы ответим самым жестким образом", — заявил он журналистам на условиях анонимности.

Чиновник отметил, что сейчас Тегеран в гораздо лучшем положении, чем во время 12-дневной войны с Израилем.
В четверг президент США Дональд Трамп заявлял, что американские корабли "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не дал определенного ответа на вопрос, снята ли опция интервенции в страну.
Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

Протесты начались из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Он призвал к забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Власти 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня они объявили, что волнения прекратились. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и обвинил в организации беспорядков США и Израиль.
На прошлой неделе в ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
В самой Исламской Республике заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости полностью готовы к войне.
