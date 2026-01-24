В Иране предупредили о серьезном ответе на любую атаку

НЬЮ-ЙОРК, 24 янв — РИА Новости. Ответ Тегерана на возможную агрессию будет максимально жестким, рассказал высокопоставленный иранский чиновник.

« "На этот раз мы будем рассматривать любую атаку — ограниченную, неограниченную, "хирургическую", кинетическую, как бы ее ни называли — как полномасштабную войну против нас, и мы ответим самым жестким образом", — заявил он журналистам на условиях анонимности.

Чиновник отметил, что сейчас Тегеран в гораздо лучшем положении, чем во время 12-дневной войны с Израилем

В четверг президент США Дональд Трамп заявлял, что американские корабли "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не дал определенного ответа на вопрос, снята ли опция интервенции в страну.

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

Протесты начались из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Он призвал к забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Власти 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня они объявили, что волнения прекратились. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и обвинил в организации беспорядков США и Израиль.

На прошлой неделе в ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.