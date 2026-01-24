Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что страна не будет вести переговоры по ракетной программе - РИА Новости, 24.01.2026
04:31 24.01.2026
В Иране заявили, что страна не будет вести переговоры по ракетной программе
в мире
иран
тегеран (город)
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 янв – РИА Новости. Иран не будет вести переговоры по своей ракетной программе и конвенциональным вооружениям, но приветствовал бы дискуссии, которые обеспечат право Республики на мирную ядерную деятельность в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил высокопоставленный иранский чиновник.
"Мы не будем обсуждать или вести переговоры по чему-либо, связанному с нашими конвенциональными вооружениями, включая ракеты. Это то, чем мы не можем рисковать", – сказал он журналистам на правах анонимности.
