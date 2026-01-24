В Иране заявили, что страна не будет вести переговоры по ракетной программе

НЬЮ-ЙОРК, 24 янв – РИА Новости. Иран не будет вести переговоры по своей ракетной программе и конвенциональным вооружениям, но приветствовал бы дискуссии, которые обеспечат право Республики на мирную ядерную деятельность в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил высокопоставленный иранский чиновник.

"Мы не будем обсуждать или вести переговоры по чему-либо, связанному с нашими конвенциональными вооружениями, включая ракеты. Это то, чем мы не можем рисковать", – сказал он журналистам на правах анонимности.

При этом иранский чиновник отметил, что в Тегеране приветствовали бы переговоры, которые обеспечат право Ирана на мирную ядерную деятельность в рамках ДНЯО.