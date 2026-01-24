https://ria.ru/20260124/iran-2070012844.html
В Иране заявили, что страна не будет вести переговоры по ракетной программе
В Иране заявили, что страна не будет вести переговоры по ракетной программе - РИА Новости, 24.01.2026
В Иране заявили, что страна не будет вести переговоры по ракетной программе
Иран не будет вести переговоры по своей ракетной программе и конвенциональным вооружениям, но приветствовал бы дискуссии, которые обеспечат право Республики на... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T04:31:00+03:00
2026-01-24T04:31:00+03:00
2026-01-24T04:31:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
https://ria.ru/20260124/iran-2070009312.html
https://ria.ru/20260123/oon-2069961724.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
В Иране заявили, что страна не будет вести переговоры по ракетной программе
Иран не ведет переговоры по ракетной программе и конвенциональным вооружениям
НЬЮ-ЙОРК, 24 янв – РИА Новости. Иран не будет вести переговоры по своей ракетной программе и конвенциональным вооружениям, но приветствовал бы дискуссии, которые обеспечат право Республики на мирную ядерную деятельность в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил высокопоставленный иранский чиновник.
"Мы не будем обсуждать или вести переговоры по чему-либо, связанному с нашими конвенциональными вооружениями, включая ракеты. Это то, чем мы не можем рисковать", – сказал он журналистам на правах анонимности.
При этом иранский чиновник отметил, что в Тегеране
приветствовали бы переговоры, которые обеспечат право Ирана
на мирную ядерную деятельность в рамках ДНЯО.
"Мы не хотим вступать в какие-либо переговоры, которые обречены на провал и которые затем могут быть использованы как очередной предлог для новой войны", – констатировал он.