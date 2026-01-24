Иран расследует причастность иностранных разведок к беспорядкам

НЬЮ-ЙОРК, 24 янв - РИА Новости. Иран расследует возможную причастность иностранных разведок, помимо израильского "Моссада", к беспорядкам в стране, сообщил высокопоставленный иранский чиновник.
"Десятки человек, имевших прямые контакты с "Моссадом", были арестованы. Мы расследуем, в какой степени другие иностранные разведывательные службы стоят за этой террористической операцией "Моссад" и поддерживаемых иностранными разведками спецслужб внутри Ирана", - сказал он журналистам, говоря на условиях анонимности.
"Это была поддерживаемая извне разведывательная операция", - добавил он, говоря о переросших в беспорядки протесты.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
