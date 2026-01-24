Рейтинг@Mail.ru
Иран расследует причастность иностранных разведок к беспорядкам - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/iran-2070012084.html
Иран расследует причастность иностранных разведок к беспорядкам
Иран расследует причастность иностранных разведок к беспорядкам - РИА Новости, 24.01.2026
Иран расследует причастность иностранных разведок к беспорядкам
Иран расследует возможную причастность иностранных разведок, помимо израильского "Моссада", к беспорядкам в стране, сообщил высокопоставленный иранский... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T04:22:00+03:00
2026-01-24T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
иран
сша
израиль
моссад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069377095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_51a4d041686f7c8ec167ec8cd62f9d05.jpg
https://ria.ru/20260123/fidan-2069992453.html
https://ria.ru/20260110/iran-2067165605.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069377095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d170b2bacc05034665200113245a7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, моссад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, США, Израиль, Моссад
Иран расследует причастность иностранных разведок к беспорядкам

Иран расследует возможную причастность иностранных разведок к беспорядкам

© REUTERS / Majid AsgaripourЗдание налоговой службы в Тегеране, сгоревшее во время протестов в стране
Здание налоговой службы в Тегеране, сгоревшее во время протестов в стране - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Здание налоговой службы в Тегеране, сгоревшее во время протестов в стране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 24 янв - РИА Новости. Иран расследует возможную причастность иностранных разведок, помимо израильского "Моссада", к беспорядкам в стране, сообщил высокопоставленный иранский чиновник.
"Десятки человек, имевших прямые контакты с "Моссадом", были арестованы. Мы расследуем, в какой степени другие иностранные разведывательные службы стоят за этой террористической операцией "Моссад" и поддерживаемых иностранными разведками спецслужб внутри Ирана", - сказал он журналистам, говоря на условиях анонимности.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Фидан сообщил о признаках готовящейся атаки Израиля на Иран
Вчера, 22:42
"Это была поддерживаемая извне разведывательная операция", - добавил он, говоря о переросших в беспорядки протесты.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Иранские спецслужбы задержали агента "Моссада", пишет Tasnim
10 января, 20:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранСШАИзраильМоссад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала