США считают, что Иран может попытаться получить ядерное оружие
США считают, что Иран может попытаться получить ядерное оружие
США считают, что Иран может попытаться получить ядерное оружие, используя для этого, в том числе, отказ от переговоров по своей атомной программе, говорится в... РИА Новости, 24.01.2026
США считают, что Иран может попытаться получить ядерное оружие
Пентагон считает, что Иран может попытаться получить ядерное оружие