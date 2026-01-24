Шиитская коалиция Ирака предложила экс-премьера на пост главы правительства

ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Крупнейшая коалиция шиитских партий Ирака -"Координационный совет" решила выдвинуть кандидатуру бывшего премьер-министра Нури аль-Малики на пост главы правительства, говорится в поступившем РИА Новости сообщении совета по итогам внутренних консультаций.
"В субботу, 24 января 2026 года,.. состоялось расширенное заседание "Координационного совета", на котором обсуждалась политическая ситуация и дальнейший этап. После углубленного и всестороннего обсуждения "Координационный совет" большинством голосов принял решение выдвинуть Нури аль-Малики на пост премьер-министра в качестве кандидата от крупнейшего парламентского блока, основываясь на его политическом и административном опыте", - отмечается в заявлении.
С ноября, когда в Ираке прошли парламентские выборы, иракские шиитские политические движения пытаются достигнуть компромисса по кандидатуре премьера, так как партия нынешнего главы правительства Мухаммеда ас-Судани не смогла набрать на выборах нужное число голосов для его победы.