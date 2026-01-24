Рейтинг@Mail.ru
Шиитская коалиция Ирака предложила экс-премьера на пост главы правительства - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/irak-2070109500.html
Шиитская коалиция Ирака предложила экс-премьера на пост главы правительства
Шиитская коалиция Ирака предложила экс-премьера на пост главы правительства - РИА Новости, 24.01.2026
Шиитская коалиция Ирака предложила экс-премьера на пост главы правительства
Крупнейшая коалиция шиитских партий Ирака -"Координационный совет" решила выдвинуть кандидатуру бывшего премьер-министра Нури аль-Малики на пост главы... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:35:00+03:00
2026-01-24T21:35:00+03:00
в мире
ирак
нури аль-малики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149902/79/1499027943_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_8e497f6d427c9b4e537d3a240d72a518.jpg
https://ria.ru/20260123/ssha-2069951878.html
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149902/79/1499027943_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_491c65136cc3abaa780a50ecbe778bab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, нури аль-малики
В мире, Ирак, Нури аль-Малики
Шиитская коалиция Ирака предложила экс-премьера на пост главы правительства

РИА Новости: экс-премьера Ирака аль-Малики выдвинули на пост главы правительства

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНури аль-Малики
Нури аль-Малики - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Нури аль-Малики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Крупнейшая коалиция шиитских партий Ирака -"Координационный совет" решила выдвинуть кандидатуру бывшего премьер-министра Нури аль-Малики на пост главы правительства, говорится в поступившем РИА Новости сообщении совета по итогам внутренних консультаций.
"В субботу, 24 января 2026 года,.. состоялось расширенное заседание "Координационного совета", на котором обсуждалась политическая ситуация и дальнейший этап. После углубленного и всестороннего обсуждения "Координационный совет" большинством голосов принял решение выдвинуть Нури аль-Малики на пост премьер-министра в качестве кандидата от крупнейшего парламентского блока, основываясь на его политическом и административном опыте", - отмечается в заявлении.
С ноября, когда в Ираке прошли парламентские выборы, иракские шиитские политические движения пытаются достигнуть компромисса по кандидатуре премьера, так как партия нынешнего главы правительства Мухаммеда ас-Судани не смогла набрать на выборах нужное число голосов для его победы.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
FT: США настаивают на формировании правительства Ирака без проиранских сил
23 января, 18:09
 
В миреИракНури аль-Малики
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала