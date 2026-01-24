Рейтинг@Mail.ru
Банки оценили влияние "эффекта Долиной" на выдачу ипотеки
04:51 24.01.2026
Банки оценили влияние "эффекта Долиной" на выдачу ипотеки
Банки оценили влияние "эффекта Долиной" на выдачу ипотеки
Ряд российских банков считают, что "эффект Долиной" на вторичном рынке жилья не оказал существенного влияния на объем ипотечных сделок в России, выяснило РИА... РИА Новости, 24.01.2026
Банки оценили влияние "эффекта Долиной" на выдачу ипотеки

РИА Новости: "схема Долиной" не повлияла на объем ипотечных сделок в России

Ипотека
Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ряд российских банков считают, что "эффект Долиной" на вторичном рынке жилья не оказал существенного влияния на объем ипотечных сделок в России, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной").
"Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране. Однако покупатели стали более внимательными и осмотрительными: тщательнее оценивают все условия сделки и историю продавца. Это приводит к естественному перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где выше юридическая прозрачность", - сообщила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова.
В сервисе "Сбера" "Домклик" придерживаются такой же позиции. "Мы не заметили влияния на выдачи ипотеки со стороны циркулирующих в СМИ и соцмедиа слухов об активизации мошенников на жилищном рынке", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе Газпромбанка отметили, что определенный негативный эффект все же был. "Так как усилил страхи и риски как со стороны потребителей (покупателей недвижимости), так и со стороны банков (в рамках внедрения дополнительных проверок и сервисов)", - сообщили там.
