Банки оценили влияние "эффекта Долиной" на выдачу ипотеки

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ряд российских банков считают, что "эффект Долиной" на вторичном рынке жилья не оказал существенного влияния на объем ипотечных сделок в России, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной").
"Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране. Однако покупатели стали более внимательными и осмотрительными: тщательнее оценивают все условия сделки и историю продавца. Это приводит к естественному перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где выше юридическая прозрачность", - сообщила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова.
В пресс-службе Газпромбанка отметили, что определенный негативный эффект все же был. "Так как усилил страхи и риски как со стороны потребителей (покупателей недвижимости), так и со стороны банков (в рамках внедрения дополнительных проверок и сервисов)", - сообщили там.
