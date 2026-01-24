Банки оценили влияние "эффекта Долиной" на выдачу ипотеки

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ряд российских банков считают, что "эффект Долиной" на вторичном рынке жилья не оказал существенного влияния на объем ипотечных сделок в России, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.

"Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране. Однако покупатели стали более внимательными и осмотрительными: тщательнее оценивают все условия сделки и историю продавца. Это приводит к естественному перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где выше юридическая прозрачность", - сообщила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова.