Индия обсудит с арабскими странами создание Совета мира, сообщают СМИ

«

"31 января в Нью-Дели Индия проведет встречу с министрами иностранных дел арабских стран, чтобы обсудить предложение президента США Дональда Трампа о создании "совета мира"… Как стало известно Economic Times, арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Марокко, Египет, Катар, Бахрейн и ОАЭ, решили присоединиться к совету, и Индия хочет учесть их мнения, прежде чем принять окончательное решение по приглашению Трампа", - сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.