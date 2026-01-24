Индия обсудит с арабскими странами создание Совета мира, сообщают СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 янв – РИА Новости. Индия обсудит планы президента США Дональда Трампа по созданию "совета мира" по Газе с министрами иностранных дел арабских стран, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
Трамп ранее сообщил о формировании "совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В частности, приглашение войти в состав этого совета было направлено Индии, однако пока официальной реакции Нью-Дели на это предложение не последовало.
Что известно о "Совете мира" Трампа и кого в него пригласили
23 января, 18:37
«
"31 января в Нью-Дели Индия проведет встречу с министрами иностранных дел арабских стран, чтобы обсудить предложение президента США Дональда Трампа о создании "совета мира"… Как стало известно Economic Times, арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Марокко, Египет, Катар, Бахрейн и ОАЭ, решили присоединиться к совету, и Индия хочет учесть их мнения, прежде чем принять окончательное решение по приглашению Трампа", - сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания отметили, что, хотя встреча с министрами иностранных дел арабских стран в столице Индии была запланирована за несколько недель до объявления о создании совета по Газе, этот вопрос станет одним из ключевых пунктов повестки дня
Отмечается, что в феврале премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Израиль и одну из арабских стран, вполне вероятно, что предложение о создании "совета мира" будет обсуждаться во время этой поездки.
Премьер Италии попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира
23 января, 22:12