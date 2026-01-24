Рейтинг@Mail.ru
На Ходорковского* и Лебедева завели новые исполнительные производства - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/hodorkovskij-2070026728.html
На Ходорковского* и Лебедева завели новые исполнительные производства
На Ходорковского* и Лебедева завели новые исполнительные производства - РИА Новости, 24.01.2026
На Ходорковского* и Лебедева завели новые исполнительные производства
Приставы возбудили новые исполнительные производства в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего руководителя "Менатепа" Платона Лебедева,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T08:21:00+03:00
2026-01-24T08:21:00+03:00
одинцовский район
московская область (подмосковье)
россия
платон лебедев
владимир дубов
генеральная прокуратура рф
менатеп
юкос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/32/1493593211_0:318:4896:3072_1920x0_80_0_0_38d802772ab50966c3057b7f2c0c6423.jpg
https://ria.ru/20251014/khodorkovskiy-2048123705.html
https://ria.ru/20251007/uchastok-2046745267.html
https://ria.ru/20251104/putin-2052685541.html
одинцовский район
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/32/1493593211_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_e551da0abf269384a57bef7f254d1648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одинцовский район, московская область (подмосковье), россия, платон лебедев, владимир дубов, генеральная прокуратура рф, менатеп, юкос, михаил ходорковский*, происшествия
Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Россия, Платон Лебедев, Владимир Дубов, Генеральная прокуратура РФ, Менатеп, ЮКОС, Михаил Ходорковский*, Происшествия
На Ходорковского* и Лебедева завели новые исполнительные производства

РИА Новости: в отношении Ходорковского завели новые исполнительные производства

© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский
Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / David Azia
Михаил Ходорковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Приставы возбудили новые исполнительные производства в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего руководителя "Менатепа" Платона Лебедева, следует из материалов Службы судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мещанский суд Москвы ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства частный лицей в Одинцовском районе Подмосковья, основанный Лебедевым и Ходорковским*.
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*
14 октября 2025, 10:47
Как указывала в иске ГП, в 1995 году подконтрольный Ходорковскому* и Лебедеву банк "Менатеп" основал Межотраслевой технологический институт. Впоследствии он стал частным лицеем-интернатом "Подмосковный" имени матери Ходорковского* - М.Ф. Ходорковской. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района Московской области, имеет в собственности 86 гектаров земли, пять жилых и 40 нежилых помещений кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей.
Прокуратура настаивала, что в лицее преподают педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского*, где он представлен как политик и меценат.
Также суд конфисковал земельный участок Ходорковского*, расположенный в подмосковной Жуковке и зарегистрированный на скрывающегося от российского правосудия бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова.
Согласно судебным материалам, суд в начале октября выдал сразу несколько исполнительных документов и листов, по одному из которых в дальнейшем, как следует из материалов судебных приставов, в отношении Ходорковского*, Лебедева и международной коммерческой компании Jensen Cort Ltd были возбуждены исполнительные производства об ином виде исполнения неимущественного характера. Всеми этими производствами занимаются судебные приставы Центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов РФ.
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей
7 октября 2025, 03:13
В свою очередь, в пресс-службе ФССП РФ на запрос агентства сообщили, что сводное производство находится на исполнении в отделе по исполнению особо важных ИП.
Кроме того, приставы продолжают взыскивать с Ходорковского* более 17,4 миллиарда рублей по шести исполнительным производствам, которые касаются взыскания налогов и сборов, пени по налогам, а также административных штрафов. Также приставы взыскивают с Лебедева более 17,3 миллиарда рублей по налогам и сборам, включая пени, а также госпошлину, присужденную судом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
4 ноября 2025, 08:00
 
Одинцовский районМосковская область (Подмосковье)РоссияПлатон ЛебедевВладимир ДубовГенеральная прокуратура РФМенатепЮКОСМихаил Ходорковский*Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала