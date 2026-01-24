На Ходорковского* и Лебедева завели новые исполнительные производства

Прокуратура настаивала, что в лицее преподают педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского*, где он представлен как политик и меценат.

Кроме того, приставы продолжают взыскивать с Ходорковского* более 17,4 миллиарда рублей по шести исполнительным производствам, которые касаются взыскания налогов и сборов, пени по налогам, а также административных штрафов. Также приставы взыскивают с Лебедева более 17,3 миллиарда рублей по налогам и сборам, включая пени, а также госпошлину, присужденную судом.