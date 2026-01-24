На Ходорковского* и Лебедева завели новые исполнительные производства

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Приставы возбудили новые исполнительные производства в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего руководителя "Менатепа" Платона Лебедева, следует из материалов Службы судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мещанский суд Москвы ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства частный лицей в Одинцовском районе Подмосковья, основанный Лебедевым и Ходорковским*.
Как указывала в иске ГП, в 1995 году подконтрольный Ходорковскому* и Лебедеву банк "Менатеп" основал Межотраслевой технологический институт. Впоследствии он стал частным лицеем-интернатом "Подмосковный" имени матери Ходорковского* - М.Ф. Ходорковской. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района Московской области, имеет в собственности 86 гектаров земли, пять жилых и 40 нежилых помещений кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей.
Прокуратура настаивала, что в лицее преподают педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского*, где он представлен как политик и меценат.
Также суд конфисковал земельный участок Ходорковского*, расположенный в подмосковной Жуковке и зарегистрированный на скрывающегося от российского правосудия бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова.
Согласно судебным материалам, суд в начале октября выдал сразу несколько исполнительных документов и листов, по одному из которых в дальнейшем, как следует из материалов судебных приставов, в отношении Ходорковского*, Лебедева и международной коммерческой компании Jensen Cort Ltd были возбуждены исполнительные производства об ином виде исполнения неимущественного характера. Всеми этими производствами занимаются судебные приставы Центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов РФ.
В свою очередь, в пресс-службе ФССП РФ на запрос агентства сообщили, что сводное производство находится на исполнении в отделе по исполнению особо важных ИП.
Кроме того, приставы продолжают взыскивать с Ходорковского* более 17,4 миллиарда рублей по шести исполнительным производствам, которые касаются взыскания налогов и сборов, пени по налогам, а также административных штрафов. Также приставы взыскивают с Лебедева более 17,3 миллиарда рублей по налогам и сборам, включая пени, а также госпошлину, присужденную судом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
