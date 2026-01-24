https://ria.ru/20260124/herson-2070091048.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2026
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:56:00+03:00
2026-01-24T17:56:00+03:00
2026-01-24T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
https://ria.ru/20260124/spetsoperatsiya-2070016291.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_40:116:1024:854_1920x0_80_0_0_cfeb9ccaceb40b71d1320816537d8118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне