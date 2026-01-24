Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 24.01.2026
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.01.2026
В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсоне были слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном
Специальная военная операция на Украине
 
 
