https://ria.ru/20260124/harkov-2070030260.html
ВС России уничтожили цех по сборке дронов в Харькове
ВС России уничтожили цех по сборке дронов в Харькове - РИА Новости, 24.01.2026
ВС России уничтожили цех по сборке дронов в Харькове
Цех по производству деталей и сборке БПЛА для ВСУ был уничтожен в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T08:52:00+03:00
2026-01-24T08:52:00+03:00
2026-01-24T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили цех по сборке дронов в Харькове
ВС России уничтожили цех по производству деталей и сборке БПЛА в Харькове