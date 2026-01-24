Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Россия и Китай не представляют угрозы интересам США в Гренландии
14:29 24.01.2026
СМИ: Россия и Китай не представляют угрозы интересам США в Гренландии
Россия и Китай не представляют угрозы американским интересам в Гренландии или вблизи нее, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов, а также бывших и... РИА Новости, 24.01.2026
в мире
гренландия
сша
россия
марк уорнер
дональд трамп
в мире, гренландия, сша, россия, марк уорнер, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Россия, Марк Уорнер, Дональд Трамп
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия и Китай не представляют угрозы американским интересам в Гренландии или вблизи нее, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов, а также бывших и действующих чиновников США.
"И даже несмотря на то, что Китай и Россия конкурируют с США во многих частях мира, они не представляют угрозы американским интересам в Гренландии или вблизи нее", - говорится в публикации.
Американский сенатор Марк Уорнер завил газете, что в настоящее время военной угрозы Гренландии со стороны России или Китая нет.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
