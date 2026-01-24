https://ria.ru/20260124/grenlandiya-2070010718.html
Пентагон признал Гренландию ключевой стратегической территорией
Пентагон признал Гренландию ключевой стратегической территорией
Пентагон в новой оборонной стратегии признал Гренландию ключевой стратегической территорией, к которой нужно гарантировать доступ американским военным. РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон признал Гренландию ключевой стратегической территорией
Пентагон признал Гренландию территорией, где надо гарантировать доступ военным