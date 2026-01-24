Рейтинг@Mail.ru
Пентагон признал Гренландию ключевой стратегической территорией - РИА Новости, 24.01.2026
03:53 24.01.2026
Пентагон признал Гренландию ключевой стратегической территорией
Пентагон в новой оборонной стратегии признал Гренландию ключевой стратегической территорией, к которой нужно гарантировать доступ американским военным. РИА Новости, 24.01.2026
в мире
гренландия
сша
панамский канал
министерство обороны сша
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, гренландия, сша, панамский канал, министерство обороны сша
В мире, Гренландия, США, Панамский канал, Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Пентагон в новой оборонной стратегии признал Гренландию ключевой стратегической территорией, к которой нужно гарантировать доступ американским военным.
"Мы будем гарантировать военный и коммерческий доступ США к ключевым стратегическим районам, прежде всего к Панамскому каналу, Американскому (Мексиканскому - ред.) заливу и Гренландии", - говорится в документе.
В стратегии также критикуется политика предыдущих администраций по этому и другим вопросам.
"Наркотеррористы и другие противники усилились по всему Западному полушарию, а доступ США к таким ключевым стратегическим районам, как Панамский канал и Гренландия, оказался под все большим сомнением", - подчеркивается в документе.
В миреГренландияСШАПанамский каналМинистерство обороны США
 
 
Заголовок открываемого материала