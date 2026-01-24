https://ria.ru/20260124/grenlandija-2070094040.html
Белый дом ответил на сообщения о пингвине в Гренландии
Белый дом ответил на сообщения о пингвине в Гренландии - РИА Новости, 24.01.2026
Белый дом ответил на сообщения о пингвине в Гренландии
Белый дом после публикации фотографии президента США Дональда Трампа с пингвином в Гренландии, заявил, что этой птице всё равно на чужое мнение. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T18:32:00+03:00
2026-01-24T18:32:00+03:00
2026-01-24T18:32:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070058007_0:450:2048:1602_1920x0_80_0_0_90e1a27636643245386534fd485cde18.jpg
https://ria.ru/20260104/ssha-2066395831.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070058007_0:258:2048:1794_1920x0_80_0_0_2a7c3470a92440e31cf42039ca0f1056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Белый дом ответил на сообщения о пингвине в Гренландии
Белый дом дал новый комментарий после публикации после фото Трампа с пингвином