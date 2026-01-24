Рейтинг@Mail.ru
18:32 24.01.2026
Белый дом ответил на сообщения о пингвине в Гренландии
Белый дом после публикации фотографии президента США Дональда Трампа с пингвином в Гренландии, заявил, что этой птице всё равно на чужое мнение.
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Белый дом после публикации фотографии президента США Дональда Трампа с пингвином в Гренландии, заявил, что этой птице всё равно на чужое мнение.
Ранее Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в социальной сети X с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии.
"Пингвину всё равно на мнение тех, кто не может понять", - говорится в сообщении Белого дома в X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии
4 января, 20:50
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
