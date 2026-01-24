Адмирал Комоедов рассказал, зачем Трампу нужна Гренландия

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гренландия нужна президенту США Дональду Трампу не только для создания "Золотого купола" ПВО-ПРО, но и для более эффективного противодействия иностранным субмаринам на Фареро-исландском противолодочном рубеже, такое мнение высказал РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
Трамп заявил 4 января, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен кораблями КНР и РФ. В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания многоуровневой системы ПРО "Золотой купол". Он заявлял, что система сможет эффективно работать только с учетом включения в США Гренландии и частично будет располагаться на этом острове.
"Трамп, говоря о Гренландии, заявляет о "Золотом куполе". Но он не забывает и о Фареро-исландском противолодочном рубеже, который был сооружен после войны США для противодействия подлодкам самого мощного Северного флота ВМФ СССР. Но осталась одна дырочка между Исландией и Гренландией, где система не столь эффективна. Поэтому США хотят ее прикрыть. Это боковой, не центральный вопрос в проблематике обеспечения безопасности США в призме обсуждения Гренландии, но тем не менее он есть", - сказал Комоедов.
Он отметил, что Фареро-исландский рубеж длиной примерно в 500 миль оборудован подводной системой SOSUS для обнаружения всех типов подводных лодок. Это мощная гидроакустическая система подвижных и неподвижных датчиков слежения за подводной обстановкой.
Ранее подлодки Северного флота были вооружены баллистическими ракетами с дальностью стрельбы до 1,5-2 тысяч километров. Поэтому для эффективного противодействия и поражения целей им было необходимо войти в Атлантику и приблизиться к берегам США. Сегодня атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами с дальностью до 10 тысяч километров можно и не выходить в Атлантику, можно пускать ракеты даже от берега, необходимости в развертывании в Атлантике нет.
"Но самые важные коммуникации между США, Европой и Африкой пролегают именно в Атлантике. Если им будут угрожать во время боевых действий, то морское снабжение будет нарушено. Именно для этого и существуют многоцелевые подводные лодки - и дизельные, и атомные. Поэтому, конечно, этот вопрос Трамп хочет закрыть", - считает Комоедов.