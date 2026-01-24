Адмирал Комоедов рассказал, зачем Трампу нужна Гренландия

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гренландия нужна президенту США Дональду Трампу не только для создания "Золотого купола" ПВО-ПРО, но и для более эффективного противодействия иностранным субмаринам на Фареро-исландском противолодочном рубеже, такое мнение высказал РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.

Он отметил, что Фареро-исландский рубеж длиной примерно в 500 миль оборудован подводной системой SOSUS для обнаружения всех типов подводных лодок. Это мощная гидроакустическая система подвижных и неподвижных датчиков слежения за подводной обстановкой.

Ранее подлодки Северного флота были вооружены баллистическими ракетами с дальностью стрельбы до 1,5-2 тысяч километров. Поэтому для эффективного противодействия и поражения целей им было необходимо войти в Атлантику и приблизиться к берегам США. Сегодня атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами с дальностью до 10 тысяч километров можно и не выходить в Атлантику, можно пускать ракеты даже от берега, необходимости в развертывании в Атлантике нет.