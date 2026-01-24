Рейтинг@Mail.ru
14:40 24.01.2026
В Госдуму внесли проект об обязательной геномной регистрации военнослужащих

Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательной геномной регистрации отдельных категорий военнослужащих, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается установить обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел, а также для отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих.
В соответствии с законопроектом проведение обязательной государственной геномной регистрации указанных категорий лиц будет осуществляться воинскими частями совместно с подразделениями органов внутренних дел РФ, к компетенции которых относится указанный вид деятельности.
Согласно инициативе, геномная информация лиц, на которых распространяется законопроект, будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае гибели - до установления личности, в том числе при необходимости с использованием геномной информации. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы или исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения
17 декабря 2025, 16:19
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
