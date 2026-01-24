https://ria.ru/20260124/gosduma-2070068643.html
В Госдуму внесли проект об обязательной геномной регистрации военнослужащих
В Госдуму внесли проект об обязательной геномной регистрации военнослужащих - РИА Новости, 24.01.2026
В Госдуму внесли проект об обязательной геномной регистрации военнослужащих
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательной геномной регистрации отдельных категорий военнослужащих, документ доступен в думской электронной... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:40:00+03:00
2026-01-24T14:40:00+03:00
2026-01-24T14:40:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251217/svo-2062699832.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об обязательной геномной регистрации военнослужащих
В Госдуму внесли законопроект об обязательной геномной регистрации военных
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательной геномной регистрации отдельных категорий военнослужащих, документ доступен
в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается установить обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел, а также для отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих.
В соответствии с законопроектом проведение обязательной государственной геномной регистрации указанных категорий лиц будет осуществляться воинскими частями совместно с подразделениями органов внутренних дел РФ
, к компетенции которых относится указанный вид деятельности.
Согласно инициативе, геномная информация лиц, на которых распространяется законопроект, будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае гибели - до установления личности, в том числе при необходимости с использованием геномной информации. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы или исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.