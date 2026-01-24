В ГД опровергли использование ИИ при написании законопроекта

https://ria.ru/20260124/gosduma-2070062010.html
2026-01-24T13:35:00+03:00
В ГД опровергли использование ИИ при написании проекта о детских объединениях
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не использовался при написании законопроекта о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, материалы готовились исключительно депутатами с командой юристов, заявили в пресс-службе комитета Госдумы по молодежной политике.
"Материалы к законопроекту готовились на протяжении двух лет исключительно депутатами с командой юристов аппарата комитета. Сама пояснительная записка написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat. А написание законопроекта является настолько сложным и профессиональным делом, что ИИ с этим не сможет справиться в принципе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что попадание ссылки на исследование с UTM-меткой из ИИ-ассистента вызвано тем, что сотрудник аппарата комитета, работающий с пояснительной запиской, использовал ИИ как инструмент для быстрого поиска только источника самого исследования.
"Само исследование и данные корректные, источник существует, и информация подтверждена. При подготовке к любой инициативе мы исследуем весь спектр накопленных знаний и исследований, тщательно изучаем общественный запрос и необходимость. Именно это обеспечивает высокий уровень востребованности инициатив", - подчеркивается в сообщении.