В ГД опровергли использование ИИ при написании законопроекта - РИА Новости, 24.01.2026
13:35 24.01.2026
В ГД опровергли использование ИИ при написании законопроекта
Искусственный интеллект не использовался при написании законопроекта о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, материалы...
госдума рф
2026
Новости
госдума рф
Госдума РФ
В ГД опровергли использование ИИ при написании законопроекта

В ГД опровергли использование ИИ при написании проекта о детских объединениях

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не использовался при написании законопроекта о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, материалы готовились исключительно депутатами с командой юристов, заявили в пресс-службе комитета Госдумы по молодежной политике.
"Материалы к законопроекту готовились на протяжении двух лет исключительно депутатами с командой юристов аппарата комитета. Сама пояснительная записка написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat. А написание законопроекта является настолько сложным и профессиональным делом, что ИИ с этим не сможет справиться в принципе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что попадание ссылки на исследование с UTM-меткой из ИИ-ассистента вызвано тем, что сотрудник аппарата комитета, работающий с пояснительной запиской, использовал ИИ как инструмент для быстрого поиска только источника самого исследования.
"Само исследование и данные корректные, источник существует, и информация подтверждена. При подготовке к любой инициативе мы исследуем весь спектр накопленных знаний и исследований, тщательно изучаем общественный запрос и необходимость. Именно это обеспечивает высокий уровень востребованности инициатив", - подчеркивается в сообщении.
Госдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
