В ГД опровергли использование ИИ при написании законопроекта

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не использовался при написании законопроекта о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, материалы готовились исключительно депутатами с командой юристов, заявили в пресс-службе комитета Госдумы по молодежной политике.

"Материалы к законопроекту готовились на протяжении двух лет исключительно депутатами с командой юристов аппарата комитета. Сама пояснительная записка написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat. А написание законопроекта является настолько сложным и профессиональным делом, что ИИ с этим не сможет справиться в принципе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что попадание ссылки на исследование с UTM-меткой из ИИ-ассистента вызвано тем, что сотрудник аппарата комитета, работающий с пояснительной запиской, использовал ИИ как инструмент для быстрого поиска только источника самого исследования.