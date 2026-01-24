Госдума приоритетно рассмотрит проект об усилении контроля за иноагентами

Законопроектом предлагается установить требование для кредитных и иных финансовых организаций, а также органов власти представлять сведения о финансово-хозяйственной деятельности (в том числе по всем операциям и счетам) иноагентов (физических и юридических лиц) с использованием систем электронного взаимодействия в срок не более трех дней со дня получения соответствующего запроса Минюста.