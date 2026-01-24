Рейтинг@Mail.ru
Госдума приоритетно рассмотрит проект об усилении контроля за иноагентами - РИА Новости, 24.01.2026
11:07 24.01.2026
Госдума приоритетно рассмотрит проект об усилении контроля за иноагентами
Госдума приоритетно рассмотрит проект об усилении контроля за иноагентами
2026-01-24T11:07:00+03:00
2026-01-24T11:07:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
2026
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приоритетно рассмотрит проект об усилении контроля за иноагентами

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, усиливающий контроль за иностранными агентами, сроки обсуждения будут определены на ближайшем заседании Совета ГД, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин
"Законопроект направлен в профильные комитеты ГД по безопасности и противодействию коррупции и по финансовому рынку. Инициативу рассмотрим в приоритетном порядке, на ближайшем Совете ГД определимся со сроками обсуждения. Предлагаемые нормы – это дополнительные решения для обеспечения безопасности страны и ее граждан", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Законопроектом предлагается установить требование для кредитных и иных финансовых организаций, а также органов власти представлять сведения о финансово-хозяйственной деятельности (в том числе по всем операциям и счетам) иноагентов (физических и юридических лиц) с использованием систем электронного взаимодействия в срок не более трех дней со дня получения соответствующего запроса Минюста.
Как ранее отметил председатель Госдумы, это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства. Он подчеркнул, что "важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну".
Историк-американист Иван Курилла* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов
16 января, 17:13
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
