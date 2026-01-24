https://ria.ru/20260124/gosduma-2070046604.html
Госдума приоритетно рассмотрит проект об усилении контроля за иноагентами
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, усиливающий контроль за иностранными агентами, сроки обсуждения будут определены на ближайшем заседании... РИА Новости, 24.01.2026
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, усиливающий контроль за иностранными агентами, сроки обсуждения будут определены на ближайшем заседании Совета ГД, сообщил
председатель Госдумы Вячеслав Володин
«
"Законопроект направлен в профильные комитеты ГД
по безопасности и противодействию коррупции и по финансовому рынку. Инициативу рассмотрим в приоритетном порядке, на ближайшем Совете ГД определимся со сроками обсуждения. Предлагаемые нормы – это дополнительные решения для обеспечения безопасности страны и ее граждан", – сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Законопроектом предлагается установить требование для кредитных и иных финансовых организаций, а также органов власти представлять сведения о финансово-хозяйственной деятельности (в том числе по всем операциям и счетам) иноагентов (физических и юридических лиц) с использованием систем электронного взаимодействия в срок не более трех дней со дня получения соответствующего запроса Минюста.
Как ранее отметил председатель Госдумы, это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства. Он подчеркнул, что "важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну".