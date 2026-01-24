Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами

Инициативой предлагается усовершенствовать механизм обмена информацией, в том числе предусмотреть возможность запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иностранных агентов в электронной форме, а также обязать банки и органы власти направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех дней после получения запроса Минюста.