Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами
09:05 24.01.2026 (обновлено: 09:09 24.01.2026)
Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами
Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроекта, усиливающего контроль за иноагентами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
госдума рф, вячеслав володин
Госдума РФ, Вячеслав Володин
Герб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроекта, усиливающего контроль за иноагентами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В ближайшее время приступим к рассмотрению законопроекта, усиливающего контроль за иностранными агентами", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Председатель Госдумы отметил, что на сегодняшний день банки обязаны предоставлять в Минюст справки по всем операциям, счетам и вкладам иноагентов на бумажном носителе.
Инициативой предлагается усовершенствовать механизм обмена информацией, в том числе предусмотреть возможность запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иностранных агентов в электронной форме, а также обязать банки и органы власти направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех дней после получения запроса Минюста.
"Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства. Важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну", - подчеркнул Володин.
