Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроекта, усиливающего контроль за иноагентами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В ближайшее время приступим к рассмотрению законопроекта, усиливающего контроль за иностранными агентами", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Председатель Госдумы отметил, что на сегодняшний день банки обязаны предоставлять в Минюст справки по всем операциям, счетам и вкладам иноагентов на бумажном носителе.
Инициативой предлагается усовершенствовать механизм обмена информацией, в том числе предусмотреть возможность запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иностранных агентов в электронной форме, а также обязать банки и органы власти направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех дней после получения запроса Минюста.
"Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства. Важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну", - подчеркнул Володин.