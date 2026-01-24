В Госдуме предложили ограничить оборот ветпрепаратов с габапентином

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев предложил огранить оборот ветеринарных препаратов с габапентином, которые подростки заказывают через интернет‑магазины и маркетплейсы для достижения психоактивного эффекта.
Соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению ее оборота", - сказано в документе.
Парламентарий отметил, что в его адрес поступают значительное количество обращений от обеспокоенных родителей, указывающих на серьезную проблему - употребление несовершеннолетними ветеринарных препаратов с содержанием габапентина (гапентин, габитабс, мирапентин 50, ветгаба). По его словам, целью такого употребления является "достижение психоактивного эффекта".
"Габапентин - это сильнодействующее вещество, предназначенное для лечения людей с судорогами и хронической болью. Лекарства с этим веществом можно купить в аптеках только по рецепту. С 1 марта 2026 года габапентин будет включен в перечень препаратов, подлежащих учету. Ветеринарные препараты с габапентином, назначаемые животным, продаются без рецепта и стоят гораздо дешевле… Габапентин в таких таблетках - это та же активная субстанция, что и в человеческих лекарствах, но дозировка для животных и людей сильно различается. Ветеринарные препараты могут содержать добавки, непригодные для человека, а их состав и дозировка не проходят такую же тщательную проверку. Это усиливает токсичность вещества и делает эффекты более непредсказуемыми", - подчеркивается в документе.
Хамзаев добавил, что подростки систематически приобретают такие препараты через интернет‑магазины и маркетплейсы, а также безрецептурно в ветеринарных аптеках.
"Среди частых нежелательных реакций у несовершеннолетних отмечаются: острые отравления - случаи, требующие срочной госпитализации и медицинского вмешательства; формирование зависимости - развитие устойчивой психологической и физической зависимости от препарата; нарушения функций центральной нервной системы - поражение головного мозга; повышенный риск осложнений в подростковом возрасте - ввиду незавершенного формирования нейрофизиологических процессов у несовершеннолетних, воздействие габапентина особенно опасно и может привести к тяжелым последствиям для развития и здоровья", - заключается в документе.