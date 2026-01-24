В Госдуме предложили ограничить оборот ветпрепаратов с габапентином

"Габапентин - это сильнодействующее вещество, предназначенное для лечения людей с судорогами и хронической болью. Лекарства с этим веществом можно купить в аптеках только по рецепту. С 1 марта 2026 года габапентин будет включен в перечень препаратов, подлежащих учету. Ветеринарные препараты с габапентином, назначаемые животным, продаются без рецепта и стоят гораздо дешевле… Габапентин в таких таблетках - это та же активная субстанция, что и в человеческих лекарствах, но дозировка для животных и людей сильно различается. Ветеринарные препараты могут содержать добавки, непригодные для человека, а их состав и дозировка не проходят такую же тщательную проверку. Это усиливает токсичность вещества и делает эффекты более непредсказуемыми", - подчеркивается в документе.