В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году
02:52 24.01.2026 (обновлено: 03:28 24.01.2026)
В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году
В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году - РИА Новости, 24.01.2026
В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году
Семьи, которые обратятся за маткапиталом после 1 февраля, получат проиндексированную сумму, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. РИА Новости, 24.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Александр Якубовский, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Общество, Александр Якубовский, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году

РИА Новости: семьи начнут получать проиндексированный маткапитал с 1 февраля

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Семьи, которые обратятся за маткапиталом после 1 февраля, получат проиндексированную сумму, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Это касается и тех, у кого ребенок родился до этой даты.
«
"Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом. Такой порядок прямо вытекает из положений Федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", — сказал Якубовский.
Он пояснил, что индексация выплаты проводится ежегодно с 1 февраля по решению правительства.
"Поэтому если семья обращается за сертификатом уже после этой даты, применяется проиндексированный размер выплаты, даже если ребенок родился ранее", — добавил собеседник агентства.
Парламентарий уточнил, что механизм закреплен на уровне закона и изначально нацелен на учет актуальных социально-экономических условий.
«
"В результате для всех семей действуют единые и понятные правила получения господдержки, без привязки к конкретным дням рождения ребенка. Такой подход обеспечивает равенство получателей и позволяет семье получить поддержку в наиболее актуальном для нее размере", — заключил он.
Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля достигнет почти 729 тысяч рублей, на второго ребенка в случае, если семья не забирала материнский капитал на первого, он составит 963 тысячи рублей.
Александр Якубовский, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
