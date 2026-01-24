https://ria.ru/20260124/gladkov-2070073087.html
В Белгородской области мирная жительница пострадала при детонации дрона ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате детонации дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области, ее госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T15:26:00+03:00
2026-01-24T15:26:00+03:00
2026-01-24T15:29:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
Гладков: в Шебекино при взрыве дрона ВСУ пострадала мирная жительница