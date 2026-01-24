Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирная жительница пострадала при детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 24.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 24.01.2026 (обновлено: 15:29 24.01.2026)
В Белгородской области мирная жительница пострадала при детонации дрона ВСУ
В Белгородской области мирная жительница пострадала при детонации дрона ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате детонации дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области, ее госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.01.2026
белгородская область
шебекино
происшествия, белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мирная жительница пострадала при детонации дрона ВСУ

Гладков: в Шебекино при взрыве дрона ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате детонации дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области, ее госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В городе Шебекино в результате детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением головы бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что на месте удара повреждены два легковых автомобиля.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
