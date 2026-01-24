В Госудуму внесли проект об упрощении прохода в госучреждения по биометрии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Законопроект, который упростит использование биометрии для прохода в здания, внесли в Госдуму, технологию можно будет активнее применять для доступа в государственные учреждения, корпорации и учебные заведения, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Правительство повышает доступность использования биометрических технологий для прохода в государственные учреждения, корпорации и отдельные учебные заведения. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму ", - говорится в сообщении.

По словам Григоренко , особенно это важно для объектов с повышенными требованиями к пропускному режиму, в том числе школ.

"Применение технологии добровольно. Каждый человек сам выбирает способ входа в здание – по биометрии, с помощью карты, пропуска или удостоверения личности", – отметил он.

Системы управления доступом уже работают во многих госорганах и компаниях. Однако для части организаций, включая объекты критической инфраструктуры, при каждом проходе сотрудника требуется прямое обращение к Единой биометрической системе (ЕБС).

По словам Григоренко, новый законопроект предлагает упростить этот механизм. Инициатива позволит организациям отдельных категорий, включая госучреждения, использовать аккредитованные биометрические системы.