Гарбузов: столичные предприятия нарастили выпуск кабелей в 1,5 раза - РИА Новости, 24.01.2026
11:03 24.01.2026
Гарбузов: столичные предприятия нарастили выпуск кабелей в 1,5 раза
© Фото : Пресс-служба ДИППКабельная продукция
Кабельная продукция
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Московские предприятия нарастили выпуск кабелей и специализированной арматуры более чем в 1,5 раза с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул – кабельная продукция, произведенная в Москве, востребована в различных направлениях, ею пользуются как в столице, так и в других российских регионах.
Число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ликсутов: число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года
23 января, 09:10
"Сегодня в городе работает около 20 компаний, которые создают изделия широкого применения, а также для использования в сложных климатических и промышленных условиях. За 11 месяцев 2025 года столичные предприятия нарастили выпуск кабелей и кабельной арматуры более чем в полтора раза — на 63,3% — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что всего объем отгруженной продукции превысил 38 миллиардов рублей.
Так, в том году прогресс показал столичный завод "Спецкабель". Компания переработала 1285 тонн меди, сохранив показатели объемов выпуска и выручки на уровне предыдущих двух лет. Специалисты завода работали над наукоемкими проектами, благодаря чему освоен выпуск порядка 20 новых серий продукции. В частности, на рынок вышли микроскопические провода для нейро- и кардиостимуляторов, а также кабели для систем многоканального мониторирования электрокардиограммы по Холтеру.
Генеральный директор компании Алексей Ушаков назвал важным проектом возведение кабельного завода в столице площадью порядка 33 тысяч квадратных метров, которое будет предназначено для производства современных кабелей на базе крупногабаритного и высокопроизводительного оборудования.
Отмечается, объект будет возведен на востоке Москвы в рамках масштабного инвестпроекта. В результате здесь будет создано свыше 300 рабочих мест для технических специалистов.
В свою очередь, столичный завод "Эстралин" предлагает клиентам изделия для кабельных линий высокого и сверхвысокого напряжения 60–500 киловольт. Например, компания производит силовые кабели, арматуру и аксессуары, системы мониторинга и сопутствующие материалы для прокладки и монтажа. Кроме того, предприятие оказывает полный комплекс услуг в процессе строительства кабельных линий.
Ассортимент компании востребован не только в стране, но и за рубежом. В частности, компания реализовала проекты в таких странах, как Доминиканская Республика, Мексика и Замбия. Помимо этого, в прошлом году продолжилась работа в целях обеспечения надежности энергосистемы России и Москвы.
Ранее Гарбузов рассказал, что объем производства мясных изделий вырос на 9,9% в столице по итогам января-ноября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Выпуск мясной продукции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Гарбузов: компании Москвы нарастили выпуск мясной продукции на 9,9%
23 января, 11:07
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
