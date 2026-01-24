В Германии задержали подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. В Германии задержан уроженец Ливана, подозреваемый в причастности к закупке боеприпасов для движения ХАМАС, сообщила генпрокуратура ФРГ.

Подозреваемый в субботу будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии, который примет решение о заключении его под стражу на время предварительного расследования.