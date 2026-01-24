Рейтинг@Mail.ru
В Германии задержали подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС
16:28 24.01.2026
В Германии задержали подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС
В Германии задержали подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС
В Германии задержан уроженец Ливана, подозреваемый в причастности к закупке боеприпасов для движения ХАМАС, сообщила генпрокуратура ФРГ.
в мире, германия, ливан, бейрут, хамас
В мире, Германия, Ливан, Бейрут, ХАМАС
В Германии задержали подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС

В ФРГ задержали уроженца Ливана, подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС

© AP Photo / Thomas HaentzschelНемецкий полицейский
Немецкий полицейский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Thomas Haentzschel
Немецкий полицейский . Архивное фото
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. В Германии задержан уроженец Ливана, подозреваемый в причастности к закупке боеприпасов для движения ХАМАС, сообщила генпрокуратура ФРГ.
"Федеральная прокуратура Германии вчера вечером (23 января) на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда Германии, задержала уроженца Ливана Мохаммада С. при его въезде из Бейрута (Ливан) в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)", - говорится в релизе ведомства.
Мужчину подозревают в том, что он является членом ХАМАС. По версии следствия, Мохаммад С. в августе приобрел 300 патронов. Как считает следствие, эти действия были направлены на подготовку террористических актов ХАМАС против израильских или еврейских объектов в Германии и Европе.
Подозреваемый в субботу будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии, который примет решение о заключении его под стражу на время предварительного расследования.
