В Германии задержали подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС
В Германии задержали подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС - РИА Новости, 24.01.2026
В Германии задержали подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС
В Германии задержан уроженец Ливана, подозреваемый в причастности к закупке боеприпасов для движения ХАМАС, сообщила генпрокуратура ФРГ.
В Германии задержали подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС
В ФРГ задержали уроженца Ливана, подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС