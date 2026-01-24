Евросоюз теряет международное значение, считает экс-канцлер Германии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЕС при своем нынешнем курсе теряет международное значение, ЕС при своем нынешнем курсе теряет международное значение, считает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

"Европейский союз со своим нынешним курсом теряет международное значение", - пишет Шрёдер в статье для газеты Berliner Zeitung.

По словам экс-канцлера, причина заключается не только в том, что РФ и США обсуждают будущее Украины "через голову ЕС", а страны-участницы БРИКС и ШОС вместе насчитывают более 50% мирового населения.

"Развитие мира и его технико-экономическая динамика смещается с Запада на Восток", - добавляет Шрёдер.