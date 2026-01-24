Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз теряет международное значение, считает экс-канцлер Германии
Евросоюз теряет международное значение, считает экс-канцлер Германии
ЕС при своем нынешнем курсе теряет международное значение, считает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. РИА Новости, 24.01.2026
Евросоюз теряет международное значение, считает экс-канцлер Германии

Экс-канцлер Германии Шредер: ЕС при нынешнем курсе теряет международное значение

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЕС при своем нынешнем курсе теряет международное значение, считает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
"Европейский союз со своим нынешним курсом теряет международное значение", - пишет Шрёдер в статье для газеты Berliner Zeitung.
По словам экс-канцлера, причина заключается не только в том, что РФ и США обсуждают будущее Украины "через голову ЕС", а страны-участницы БРИКС и ШОС вместе насчитывают более 50% мирового населения.
"Развитие мира и его технико-экономическая динамика смещается с Запада на Восток", - добавляет Шрёдер.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что Киеву пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
В миреРоссияСШАУкраинаГерхард ШредерЕвросоюзБРИКСШОС
 
 
