Европа сомневается в нормализации трансатлантических отношений, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
15:05 24.01.2026
Европа сомневается в нормализации трансатлантических отношений, пишут СМИ
Европа сомневается в возможности нормализации трансатлантических отношений и того, что президент США Дональд Трамп не возобновит свои угрозы в адрес Гренландии, РИА Новости, 24.01.2026
Европа сомневается в нормализации трансатлантических отношений, пишут СМИ

WSJ: Европа сомневается, что Трамп не возобновит свои угрозы в адрес Гренландии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Европа сомневается в возможности нормализации трансатлантических отношений и того, что президент США Дональд Трамп не возобновит свои угрозы в адрес Гренландии, пишет газета Wall Street Journal.
"В европейских столицах мало уверенности в том, что трансатлантические отношения вернутся к норме или что Трамп в конечном итоге не возобновит свои угрозы в отношении Гренландии", - говорится в сообщении.
Флаги европейских стран - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Белом доме рассказали, как Европа медленно убивает себя
Вчера, 14:09
Как пишет издание, многие жители Гренландии отмечают, что Трамп не предпринял никаких попыток оправдать американские планы в отношении острова с точки зрения их воли или благополучия.
"Речь идёт не только о нас... Речь идёт о мировом порядке, о принципах, на которых мы построили мир, западный альянс... Это нельзя подвергать риску", - приводит Wall Street Journal слова премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина
Вчера, 08:00
 
