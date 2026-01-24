https://ria.ru/20260124/evropa-2070070716.html
Европа сомневается в нормализации трансатлантических отношений, пишут СМИ
Европа сомневается в нормализации трансатлантических отношений, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
Европа сомневается в нормализации трансатлантических отношений, пишут СМИ
Европа сомневается в возможности нормализации трансатлантических отношений и того, что президент США Дональд Трамп не возобновит свои угрозы в адрес Гренландии, РИА Новости, 24.01.2026
В мире, Гренландия, Европа, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Европа сомневается в нормализации трансатлантических отношений, пишут СМИ
WSJ: Европа сомневается, что Трамп не возобновит свои угрозы в адрес Гренландии