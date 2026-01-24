Рейтинг@Mail.ru
Европа усвоила, что ее политика лести Трампу потерпела неудачу, пишут СМИ
14:05 24.01.2026 (обновлено: 14:06 24.01.2026)
Европа усвоила, что ее политика лести Трампу потерпела неудачу, пишут СМИ
в мире, европа, сша, давос, дональд трамп, politico, мирный план сша по украине
В мире, Европа, США, Давос, Дональд Трамп, Politico, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Европа усвоила, что её политика лести в адрес президента США Дональда Трампа потерпела неудачу, однако считает допустимым проявление лести в малом количестве, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.
"Второе президентство Трампа научило Европу тому, что её первоначальная политика лести в адрес Трампа потерпела неудачу, и что отстаивание основных принципов имеет жизненно важное значение... Европа усвоила, что немного лести допустимо, если у тебя есть пистолет в кармане", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
Как писало издание Politico, европейский дипломат после речи Трампа в Давосе заявил, что американская мечта Европы мертва.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина
Вчера, 08:00
 
