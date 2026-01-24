https://ria.ru/20260124/evropa-2070065191.html
Европа усвоила, что ее политика лести Трампу потерпела неудачу, пишут СМИ
Европа усвоила, что ее политика лести Трампу потерпела неудачу, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
Европа усвоила, что ее политика лести Трампу потерпела неудачу, пишут СМИ
Европа усвоила, что её политика лести в адрес президента США Дональда Трампа потерпела неудачу, однако считает допустимым проявление лести в малом количестве,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:05:00+03:00
2026-01-24T14:05:00+03:00
2026-01-24T14:06:00+03:00
в мире
европа
сша
давос
дональд трамп
politico
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260124/evropa-2069938034.html
европа
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, давос, дональд трамп, politico, мирный план сша по украине
В мире, Европа, США, Давос, Дональд Трамп, Politico, Мирный план США по Украине
Европа усвоила, что ее политика лести Трампу потерпела неудачу, пишут СМИ
NYT: Европа считает допустимым проявление лести в малом количестве