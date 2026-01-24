https://ria.ru/20260124/evropa-2070042201.html
Экс-глава Евросовета заявил, что трансатлантические отношения мертвы
Экс-глава Евросовета заявил, что трансатлантические отношения мертвы - РИА Новости, 24.01.2026
Экс-глава Евросовета заявил, что трансатлантические отношения мертвы
Экс-глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что трансатлантические отношения в том виде, в каком их знали десятилетиями, мертвы, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.01.2026
Экс-глава Евросовета заявил, что трансатлантические отношения мертвы
Мишель: трансатлантические отношения в их привычном виде мертвы