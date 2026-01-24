Рейтинг@Mail.ru
10:22 24.01.2026
Экс-глава Евросовета заявил, что трансатлантические отношения мертвы
Экс-глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что трансатлантические отношения в том виде, в каком их знали десятилетиями, мертвы, сообщает телеканал CNN.
в мире
брюссель
гренландия
шарль мишель
евросовет
брюссель
гренландия
2026
в мире, брюссель, гренландия, шарль мишель, евросовет
В мире, Брюссель, Гренландия, Шарль Мишель, Евросовет
Экс-глава Евросовета заявил, что трансатлантические отношения мертвы

Мишель: трансатлантические отношения в их привычном виде мертвы

Экс-председатель Европейского совета Шарль Мишель
Экс-председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Экс-председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экс-глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что трансатлантические отношения в том виде, в каком их знали десятилетиями, мертвы, сообщает телеканал CNN.
В ночь на пятницу в Брюсселе завершился саммит, на котором обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений.
"Трансатлантические отношения "в том виде, в каком мы их знали десятилетиями, мертвы", - говорится в публикации со ссылкой на Мишеля, который дал интервью телеканалу.
В миреБрюссельГренландияШарль МишельЕвросовет
 
 
Заголовок открываемого материала