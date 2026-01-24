Рейтинг@Mail.ru
"Нужно честно признать": на Западе нашли способ помириться с Россией
05:56 24.01.2026
"Нужно честно признать": на Западе нашли способ помириться с Россией
"Нужно честно признать": на Западе нашли способ помириться с Россией - РИА Новости, 24.01.2026
"Нужно честно признать": на Западе нашли способ помириться с Россией
Поскольку США отказались от Украины, Европе следует попытаться восстановить отношения с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T05:56:00+03:00
2026-01-24T05:59:00+03:00
в мире
европа
сша
украина
россия
эммануэль макрон
дмитрий песков
чикагский университет
европа
сша
украина
россия
в мире, европа, сша, украина, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, чикагский университет, politico, евросоюз
В мире, Европа, США, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Чикагский университет, Politico, Евросоюз
"Нужно честно признать": на Западе нашли способ помириться с Россией

Профессор Сакс: раз США отказались от Украины, Европе нужно наладить диалог с РФ

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Поскольку США отказались от Украины, Европе следует попытаться восстановить отношения с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Европе нужна внешняя политика, но не лицемерная. Ей нужна настоящая внешняя политика, нужно честно признать, что США представляют угрозу. А еще Европа должна понять, что ей нужно вести дипломатические переговоры с Россией", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
16 января, 08:00
Вместе с тем профессор подчеркнул, что главной причиной европейского кризиса стала непоследовательная политика Вашингтона.
"США втянули Европу в этот конфликт, чтобы заполучить Украину. Теперь США отказались от этой цели и оставили Европу один на один с войной, сути которой они не понимают. Все это говорит о том, что Европа в глубоком замешательстве. И пока что европейские лидеры не говорят ничего внятного", — пояснил Сакс.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Франция напугана милитаризацией ненастоящих арийцев
15 января, 08:00
 
В миреЕвропаСШАУкраинаРоссияЭммануэль МакронДмитрий ПесковЧикагский университетPoliticoЕвросоюз
 
 
