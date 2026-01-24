МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Поскольку США отказались от Украины, Европе следует попытаться восстановить отношения с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
16 января, 08:00
Вместе с тем профессор подчеркнул, что главной причиной европейского кризиса стала непоследовательная политика Вашингтона.
"США втянули Европу в этот конфликт, чтобы заполучить Украину. Теперь США отказались от этой цели и оставили Европу один на один с войной, сути которой они не понимают. Все это говорит о том, что Европа в глубоком замешательстве. И пока что европейские лидеры не говорят ничего внятного", — пояснил Сакс.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Франция напугана милитаризацией ненастоящих арийцев
15 января, 08:00