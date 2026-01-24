Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожает сама себя". На Западе оценили последствия ненависти к русским
03:40 24.01.2026 (обновлено: 03:42 24.01.2026)
"Уничтожает сама себя". На Западе оценили последствия ненависти к русским
"Уничтожает сама себя". На Западе оценили последствия ненависти к русским - РИА Новости, 24.01.2026
"Уничтожает сама себя". На Западе оценили последствия ненависти к русским
Россия не пытается нанести поражение Европе, которая при этом самоликвидируется, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 24.01.2026
"Уничтожает сама себя". На Западе оценили последствия ненависти к русским

Аналитик Марьтянов: РФ не стремится разрушить Европу, ЕС разрушает сам себя

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия не пытается нанести поражение Европе, которая при этом самоликвидируется, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Россия не стремится к стратегическому поражению Европы. <…> Но Европа сама себя уничтожает. Одна из главных стратегических хитростей заключается в том, чтобы не мешать противнику, пока он совершает ошибку. <…> Невозможно разговаривать с представителями Западной Европы, потому что большинство из них ненавидят русских", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Для Украины изобретают особый рецепт диетического Евросоюза
19 января, 08:00
При этом он выразил уверенность, что боевые действия на Украине отчетливо продемонстрировали, что западная военная техника не способна противостоять российским ударным системам.
"НАТО беззащитна. Достаточно взглянуть на Киев, на видео, где видно, как летит российская крылатая ракета большой дальности и ей явно весело. ЗРК Patriot пытается ее сбить и не может. Ее невозможно перехватить. <…> Она просто поражает цель. <…> Чтобы понять, почему в Европе вдруг захотели вести переговоры с Россией, достаточно посмотреть на потери Вооруженных сил Украины. Они довольно стандартные — около 1300 в день", — подчеркнул Мартьянов.
По данным Минобороны, потери ВСУ на всех направлениях СВО за неделю превысили 8810 военнослужащих. Также украинские войска лишились девяти танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, 116 боевых бронированных машин, 75 артиллерийских орудий. Уничтожены 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
16 января, 08:00
 
