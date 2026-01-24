Рейтинг@Mail.ru
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина - РИА Новости, 24.01.2026
08:00 24.01.2026
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина
2026
Петр Акопов
Петр Акопов
в мире, аналитика, европа, украина, гренландия, виктор орбан, мирный план сша по украине, нато, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Аналитика, Европа, Украина, Гренландия, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине, НАТО, Евросоюз, Владимир Зеленский

Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина

Петр Акопов
Петр Акопов
Европа приходит в себя после давосской речи Трампа: "шок", "Рубикон", "новая эра в отношениях с США" — примерно так оценивают в Старом Свете выступление американского президента. Европейские лидеры даже собрались на срочный саммит в Брюсселе, который, впрочем, по отзывам участников, больше походил на сеанс групповой терапии: никто не знает, как вести себя с Трампом, в том числе как отвечать на его претензии на Гренландию. Между тем в том же Давосе был человек, который предложил Европе рецепт спасения, но почему же слепые европейцы его не замечают?
Потому что этого человека зовут Владимир Зеленский — и Европа знает его цену. В своей откровенно хамской речи в Давосе глава киевского режима упрекал европейских лидеров в том, что они не следуют его советам: "Год назад я говорил вам, что вы должны уметь себя защитить, но за год ничего не изменилось. Вы надеетесь, что Трамп "перегорит" Гренландией и все пройдет? А если нет? А вот если бы Украина была с Европой и НАТО, то не было бы никаких проблем: Гренландию бы защитили, и вообще, никто больше не стал бы вытирать о ЕС ноги". Действительно, вот же он, спасительный круг для Евросоюза, — срочно принять Украину в свои ряды (Виктор Орбан, кстати, сообщил, что есть секретный документ о вступлении Киева в ЕС уже в 2027 году и выделении Незалежной 1,5 триллиона евро) и использовать ее армию для войны на два фронта: с Путиным — на востоке и Трампом — на западе. Ну с Трампом можно не сразу начинать воевать, а для начала высадить украинский десятитысячный корпус в Гренландии, тут уж Дональд точно обломается.
И все европейские затраты на Украину окупятся с лихвой: ЕС сразу же обретет не просто стратегическую автономию, а настоящую глобальную субъектность, станет равным США и Китаю! Хороший план, надо брать. Почему же европейцы не реагируют на предложение Зеленского, не хватаются за спасательный круг?
Потому что знают: Украина тонет — и вместе с собой может утянуть и Евросоюз. Если, конечно, Трамп приложит для этого максимум усилий, а для него, судя по гренландскому эпизоду, нет особых ограничений в отношении Европы. Он любит ее как родину предков, но готов высушить и, нет, не выбросить, но привести к повиновению и подчинению. Европа до конца еще не может поверить в это, как и в то, что Украина ускользает из ее рук. Удержать Украину Европа могла бы только с помощью Трампа, но у него совсем другие планы в отношении Старого Света. Как показала гренландская эпопея, Трамп использует Украину как рычаг для давления на Европу: хотите, чтобы я помогал вам защищать ваши претензии на Украину? Уступите мне Гренландию. Европа, в принципе, могла бы пойти на это, но проблема в том, что она не верит Трампу: Гренландию он возьмет, а с гарантиями по Украине обманет.
Но если Европа не только не верит Трампу, но еще и боится его, то с Зеленским все куда проще: Европа понимает, что он из себя представляет. Защитник Европы? Провокатор, который пытается подтолкнуть Европу к еще большему конфликту с Россией: арестуйте Путина, захватывайте русские корабли, лишите нефтегазовых доходов. Человек усиленно пытается разжечь пожар большой прямой войны между Россией и Европой — и тут же предлагает свою защиту от "русских агрессоров". Человек, чье государство существует на европейские деньги и благодаря европейским поставкам оружия (в том числе американского), будет спасать Европу? От кого? От него самого? Украина не может защитить Европу, потому что без Америки и Европы не способна защитить даже себя.
Принять предложение Киева о помощи Европе есть смысл только в одном случае — если она захочет быстро закончить свое существование.
