Посетитель повредил статую в Эрмитаже, его задержали - РИА Новости, 24.01.2026
00:27 24.01.2026
Посетитель повредил статую в Эрмитаже, его задержали
Посетитель повредил статую в Эрмитаже, его задержали - РИА Новости, 24.01.2026
Посетитель повредил статую в Эрмитаже, его задержали
Посетитель Государственного Эрмитажа повредил статую императрицы Александры Федоровны, нарушителя задержали, сообщила пресс-служба музея. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T00:27:00+03:00
2026-01-24T00:27:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Александра Федоровна, Николай I, Государственный Эрмитаж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Посетитель повредил статую в Эрмитаже, его задержали

В Эрмитаже посетитель повредил статую императрицы Александры Федоровны

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Посетитель Государственного Эрмитажа повредил статую императрицы Александры Федоровны, нарушителя задержали, сообщила пресс-служба музея.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Смотритель Эрмитажа обнаружила повреждения на портретной статуе императрицы Александры Федоровны, размещенной на Октябрьской лестнице Зимнего дворца.
Посетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Италии женщина споткнулась в музее и повредила картину XVI века
9 февраля 2025, 14:30
Сообщается, что сотрудники Службы безопасности музея смогли оперативно определить по камерам видеонаблюдения, что повреждения были нанесены посетителем, который еще не покинул музей. Нарушитель был задержан Службой безопасности Эрмитажа при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
"Поврежден палец у портретной статуи императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. К счастью, это не оригинальная деталь скульптуры, а реставрационное восполнение утраченной ранее части", - говорится в сообщении.
Произведение, заказанное императором Николаем I, было создано в 1840 году Дмитрием Савельевым по оригиналу прусского скульптора Карла Фридриха Вихмана. Во время Великой Отечественной войны, когда статуя находилась в Золотой гостиной Зимнего дворца, появилась выбоина на спинке кресла и мелкие повреждения по всей поверхности мрамора. Были утрачены пальцы рук и медальон с портретом родителей императрицы. В ходе реставрации, завершившейся в 2020 году, специалисты Эрмитажа восполнили утраченные пальцы рук скульптуры.
Здание Государственного Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Эрмитаже мужчина сел на экспонат
22 марта 2025, 12:35
 
Александра Федоровна, Николай I, Государственный Эрмитаж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
