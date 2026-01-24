Посетитель повредил статую в Эрмитаже, его задержали

Произведение, заказанное императором Николаем I, было создано в 1840 году Дмитрием Савельевым по оригиналу прусского скульптора Карла Фридриха Вихмана. Во время Великой Отечественной войны, когда статуя находилась в Золотой гостиной Зимнего дворца, появилась выбоина на спинке кресла и мелкие повреждения по всей поверхности мрамора. Были утрачены пальцы рук и медальон с портретом родителей императрицы. В ходе реставрации, завершившейся в 2020 году, специалисты Эрмитажа восполнили утраченные пальцы рук скульптуры.