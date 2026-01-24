Эксперт из ЮАР рассказал, как Трамп может использовать конфликты в Африке

ПРЕТОРИЯ, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может воспользоваться конфликтами в Африке, чтобы проявить себя в роли миротворца, континент предоставляет для этого широкие возможности, поделился мнением в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник базирующегося в Претории Института по вопросам безопасности Приял Сингх.

« "Я считаю, что Трамп явно видит себя - или хочет, чтобы его воспринимали - как своего рода главного миротворца, переговорщика и миротворца. И я думаю, что Африка , очевидно, предоставляет президенту США широкие возможности для достижения довольно легких побед", - сказал собеседник агентства.

Помимо того, что сам президент себя воспринимает таким, этому способствуют перемены в работе администрации США, продолжил он.

« "Нынешняя администрация США своего рода... все больше и больше наделяет президента властью и полномочиями, чтобы он мог играть эту роль миротворца", - считает эксперт.

По его словам, до Трампа власти могли применять более широкий инструментарий для урегулирования конфликтов, а опыт и возможности в области миротворчества были сильнее закреплены за различными ведомствами и агентствами.

В декабре 2025 года лидеры ДРК и Руанды подписали в Вашингтоне мирное соглашение, предусматривающее прекращение огня на востоке ДРК. Сам Трамп назвал соглашение "историческим", а день его подписания - "великим" для Африки и всего мира. Несмотря на это боевые действия на востоке ДРК не прекратились.