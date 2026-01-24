https://ria.ru/20260124/ekspert-2070043374.html
Эксперт из ЮАР рассказал, как Трамп может использовать конфликты в Африке
Президент США Дональд Трамп может воспользоваться конфликтами в Африке, чтобы проявить себя в роли миротворца, континент предоставляет для этого широкие... РИА Новости, 24.01.2026
Эксперт Сингх: Африка дает Трампу возможности, чтобы показать себя миротворцем
ПРЕТОРИЯ, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может воспользоваться конфликтами в Африке, чтобы проявить себя в роли миротворца, континент предоставляет для этого широкие возможности, поделился мнением в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник базирующегося в Претории Института по вопросам безопасности Приял Сингх.
«
"Я считаю, что Трамп
явно видит себя - или хочет, чтобы его воспринимали - как своего рода главного миротворца, переговорщика и миротворца. И я думаю, что Африка
, очевидно, предоставляет президенту США
широкие возможности для достижения довольно легких побед", - сказал собеседник агентства.
Помимо того, что сам президент себя воспринимает таким, этому способствуют перемены в работе администрации США, продолжил он.
«
"Нынешняя администрация США своего рода... все больше и больше наделяет президента властью и полномочиями, чтобы он мог играть эту роль миротворца", - считает эксперт.
По его словам, до Трампа власти могли применять более широкий инструментарий для урегулирования конфликтов, а опыт и возможности в области миротворчества были сильнее закреплены за различными ведомствами и агентствами.
В декабре 2025 года лидеры ДРК и Руанды
подписали в Вашингтоне
мирное соглашение, предусматривающее прекращение огня на востоке ДРК. Сам Трамп назвал соглашение "историческим", а день его подписания - "великим" для Африки и всего мира. Несмотря на это боевые действия на востоке ДРК не прекратились.
В январе Трамп заявлял о стремлении возобновить участие США в качестве посредника в решении спора Египта
и Эфиопии
касательно речных ресурсов Нила.