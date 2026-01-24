https://ria.ru/20260124/dtp-2070081269.html
В Раменском из-за ДТП с участием фуры рухнули четыре опоры ЛЭП
Четыре опоры ЛЭП оказались сбиты из-за ДТП с участием фуры в подмосковном Раменском, обесточены 40 частных жилых домов, бригада энергетиков уже ведет работы по... РИА Новости, 24.01.2026
