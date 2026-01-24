Рейтинг@Mail.ru
В Раменском из-за ДТП с участием фуры рухнули четыре опоры ЛЭП - РИА Новости, 24.01.2026
16:45 24.01.2026 (обновлено: 16:55 24.01.2026)
В Раменском из-за ДТП с участием фуры рухнули четыре опоры ЛЭП
В Раменском из-за ДТП с участием фуры рухнули четыре опоры ЛЭП - РИА Новости, 24.01.2026
В Раменском из-за ДТП с участием фуры рухнули четыре опоры ЛЭП
Четыре опоры ЛЭП оказались сбиты из-за ДТП с участием фуры в подмосковном Раменском, обесточены 40 частных жилых домов, бригада энергетиков уже ведет работы по... РИА Новости, 24.01.2026
происшествия
раменское
дтп
московская область (подмосковье)
происшествия, раменское, дтп, московская область (подмосковье)
Происшествия, Раменское, ДТП, Московская область (Подмосковье)
В Раменском из-за ДТП с участием фуры рухнули четыре опоры ЛЭП

В Раменском 4 опоры ЛЭП оказались сбиты из-за ДТП с участием фуры

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Четыре опоры ЛЭП оказались сбиты из-за ДТП с участием фуры в подмосковном Раменском, обесточены 40 частных жилых домов, бригада энергетиков уже ведет работы по восстановлению линий, сообщили в администрации округа.
"Из-за ДТП с участием фуры произошло серьезное повреждение энергетической инфраструктуры: порваны четыре линии электропередачи и сбиты четыре опоры ЛЭП. В результате происшествия в частном секторе Опаринской улицы поселка Быково временно обесточены порядка 40 частных жилых домов. Бригада энергетиков уже находится на месте и ведет работы по замене опор и восстановлению линий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Уточняется, что ориентировочное время восстановления электроснабжения составит два часа.
ПроисшествияРаменскоеДТПМосковская область (Подмосковье)
 
 
