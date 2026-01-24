https://ria.ru/20260124/dron-2070092044.html
Беспилотник атаковал машину скорой помощи в Энергодаре
Беспилотник атаковал машину скорой помощи в Энергодаре - РИА Новости, 24.01.2026
Беспилотник атаковал машину скорой помощи в Энергодаре
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших нет, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
Новости
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
