В Херсонской области при атаке украинского дрона погибла бригада скорой

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Три человека, находившиеся в атакованной ВСУ скорой, погибли, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли", — написал он в Telegram-канале.
Машина направлялась к тяжелобольному пациенту, удар произошел на въезде в Голую Пристань. Глава региона назвал трагедию очередным военным преступлением боевиков киевского режима против человечности.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что ответственность за этот бесчеловечный акт будет лежать на Владимире Зеленском и его клике. Этот факт не могут игнорировать участники международных процессов, для которых нормы гуманитарного права не пустой звук.
Дипломат обратил внимание на то, что это кровавое преступление было совершено во время переговоров о мирном урегулировании в Абу-Даби.
«
"На словах киевский режим стремится к миру, на деле направляет свои дроны на гражданский санитарный автомобиль, чтобы лишить тяжелобольных людей последней надежды, а медиков - жизни!" — заключил он.
Украинские войска ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18