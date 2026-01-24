Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при атаке украинского дрона погибла бригада скорой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 24.01.2026 (обновлено: 17:38 24.01.2026)
В Херсонской области при атаке украинского дрона погибла бригада скорой
В Херсонской области при атаке украинского дрона погибла бригада скорой - РИА Новости, 24.01.2026
В Херсонской области при атаке украинского дрона погибла бригада скорой
Три человека, находившиеся в атакованной ВСУ скорой, погибли, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
родион мирошник
владимир зеленский
абу-даби
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, родион мирошник, владимир зеленский, абу-даби
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Абу-Даби
В Херсонской области при атаке украинского дрона погибла бригада скорой

Сальдо сообщил о гибели бригады скорой в Херсонской области при ударе БПЛА

© пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Три человека, находившиеся в атакованной ВСУ скорой, погибли, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли", — написал он в Telegram-канале.

Машина направлялась к тяжелобольному пациенту, удар произошел на въезде в Голую Пристань. Глава региона назвал трагедию очередным военным преступлением боевиков киевского режима против человечности.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что ответственность за этот бесчеловечный акт будет лежать на Владимире Зеленском и его клике. Этот факт не могут игнорировать участники международных процессов, для которых нормы гуманитарного права не пустой звук.
Дипломат обратил внимание на то, что это кровавое преступление было совершено во время переговоров о мирном урегулировании в Абу-Даби.
«
"На словах киевский режим стремится к миру, на деле направляет свои дроны на гражданский санитарный автомобиль, чтобы лишить тяжелобольных людей последней надежды, а медиков - жизни!" — заключил он.
Украинские войска ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
